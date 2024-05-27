Готовность новой школы в Горках-2 достигла 86%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Школа на 550 мест в поселке Горки-2 откроется уже 1 сентября. Сейчас готовность объекта достигла 86%.

Готовность школы вместе с родителями будущих учеников проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Строительство новой школы в Горках-2 идет по графику. На объекте задействовано 109 человек и пять единиц техники. Сейчас ведутся отделочные работы, рабочие монтируют фасады и выполняют кровельные работы. На прилегающей территории идет активное благоустройство, по периметру устанавливают ограду. Следующим важным этапом станет обустройство современного школьного стадиона», — рассказал Иванов.

Площадь трехэтажного здания достигает порядка шести тысяч квадратных метров. Учебное заведение рассчитано на 37 учебных классов с современным оборудованием. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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