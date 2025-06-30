Готовность новой поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове достигла 25%

Возведение новой поликлиники в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове продолжается, строительная готовность объекта составила уже более 25%. Подрядчики сейчас работают на уровне третьего этажа, возводят монолитные конструкции здания.

Поликлинику в Одинцове строят в рамках государственной программы Московской области за счет средств регионального бюджета. Учреждение будет обслуживать как взрослых, так и детей — всего 500 человек за смену. Площадь здания составит порядка шести тысяч квадратных метров.

Пациенты смогут получить медицинскую помощь по востребованным направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, инфекционные болезни, хирургия, травматология и ортопедия, профилактика заболеваний, ультразвуковая диагностика, рентгенология.

Открыть поликлиническое учреждение планируют в 2026 году.