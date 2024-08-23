Готовность новой поликлиники в Лобне достигла 90%

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Строительство ГБУЗ «Лобненской центральной городской больницы» на 600 посещений в смену завершается в Лобне. Сейчас готовность объекта оценивают в 90%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке трудятся свыше 95 рабочих — они занимаются устройством слаботочных сетей и благоустройством прилегающей территории. Также проводится уборка помещений и расстановка мебели.

Отмечается, что новая поликлиника позволит решить вопрос доступности медпомощи жителям округа на много лет вперед. Здание также имеет удобное местоположение в северной части Лобни. Ожидается, что медучреждение начнет принимать пациентов уже в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте