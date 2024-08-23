Готовность новой поликлиники в Лобне достигла 90%

Строительство ГБУЗ «Лобненской центральной городской больницы» на 600 посещений в смену завершается в Лобне. Сейчас готовность объекта оценивают в 90%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке трудятся свыше 95 рабочих — они занимаются устройством слаботочных сетей и благоустройством прилегающей территории. Также проводится уборка помещений и расстановка мебели.

Отмечается, что новая поликлиника позволит решить вопрос доступности медпомощи жителям округа на много лет вперед. Здание также имеет удобное местоположение в северной части Лобни. Ожидается, что медучреждение начнет принимать пациентов уже в этом году.

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