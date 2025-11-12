Готовность нового водозаборного узла в Одинцовском округе достигла 75%

Объект коммунальной инфраструктуры обеспечит жителей надежным водоснабжением: мощность данной станции составит 1500 кубометров в сутки. Система очистки — безреагентная «Аэромаг»: она убирает примеси и запахи, регулирует уровень железа и марганца.

Работы на объекте начались еще летом, готовность водозабора сегодня составляет уже 75%. Пробурены скважины, на этапе монтажа здание и два павильона, до конца ноября подрядчик завершит основные задачи по строительству, а в декабре установит оборудование и резервуары для чистой воды.

Запуск водозаборного узла в деревне Хлюпино запланирован на июнь следующего года. Строительство ведет компания «НПЛ Энергосит».