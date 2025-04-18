Готовность нового корпуса Центра образования № 5 в Ногинске составила 60%

Депутаты Богородского округа проконтролировали ход работ по реконструкции здания Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева. Строители идут по графику — пристройку на 55 мест должны открыть к началу учебного года.

Строительная готовность нового учебного корпуса Центра образования № 5 в Ногинске на улице Кирова составила 60%. Председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и депутатский корпус проверили готовность объекта согласно графику.

«Школа жизненно необходима в этом районе, и мы очень надеемся открыть ее двери для ребят, учителей и родителей к началу нового учебного года. Прилегающую территорию здесь также благоустроят. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, волейбольная спортплощадка, игровые элементы, зоны для отдыха. Территория будет огорожена, сделают подъезды и тротуары, а для родителей оборудуют парковку», — рассказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Новый четырехэтажный школьный корпус будет состоять из отдельных блоков начальной и основной школы. В них разместятся учебные кабинеты и лаборатории, универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком и мастерские.