Готовность нового детского сада в поселке ВНИИССОК Одинцова достигла 41%

В поселке ВНИИССОК продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 220 воспитанников. Готовность объекта составляет 41%, завершить строительные работы планируется до конца 2026 года.

Специалисты завершили монолитные работы и возвели наружные стены здания. На объекте продолжается монтаж внутренних перегородок, прокладка инженерных коммуникаций, устройство кровли и внутренняя отделка помещений.

В сентябре строители приступят к благоустройству прилегающей территории. До начала отопительного сезона подрядная организация планирует полностью закрыть тепловой контур здания, что позволит продолжить отделочные работы независимо от погодных условий.

Новый детский сад рассчитан на девять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании разместят просторные групповые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет логопеда, а также помещение охраны с диспетчерским пунктом. Второй этаж займет многофункциональный музыкальный зал для праздников и развивающих занятий, а на третьем оборудуют физкультурный зал для активных игр и спортивных мероприятий.

На прилегающей территории создадут пространство для прогулок и занятий на свежем воздухе. Проект предусматривает девять игровых площадок с теневыми навесами, две спортивные площадки и хозяйственную зону. Завершить строительство планируется в декабре 2026 года, а ввод детского сада в эксплуатацию намечен на январь 2027 года.