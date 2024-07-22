Готовность нового детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобни достигла 95%

Детские игровые комплексы, лавочки и песочницы устанавливают в новом детском саду в микрорайоне Катюшки в Лобне. Строительная готовность всего учреждения составила более 95%.

Сейчас на строительной площадке работают 50 человек и три единицы техники. Специалисты настраивают инженерные сети и оборудование, монтируют электрические системы, устанавливают сантехнику и собирают мебель.

Строительство идет в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Полностью сдать объект должны в августе этого года.