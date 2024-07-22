Готовность нового детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобни достигла 95%

Фото: Администрация г.о. Лобня

Детские игровые комплексы, лавочки и песочницы устанавливают в новом детском саду в микрорайоне Катюшки в Лобне. Строительная готовность всего учреждения составила более 95%.

Сейчас на строительной площадке работают 50 человек и три единицы техники. Специалисты настраивают инженерные сети и оборудование, монтируют электрические системы, устанавливают сантехнику и собирают мебель.

Строительство идет в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Полностью сдать объект должны в августе этого года.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Новое учреждение сможет принять 330 детей от полутора до семи лет. Это 14 групп. Площадь детского сада составит пять тысяч квадратных метров.

Также в здании расположат музыкальные и спортивные залы, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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