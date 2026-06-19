Готовность многопрофильной больницы в Балашихе превысила 50%

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что строители завершили монтаж оконных блоков и до конца июня планируют закончить работы по фасаду. Продолжается монтаж инженерных коммуникаций и обустройство кровли. На объекте задействовано более 1150 человек и 11 единиц спецтехники.

Больница будет одним из самых современных медицинских центров региона. Она будет включать стационар более чем на 1100 коек, консультационно-диагностический центр на триста посещений в смену, региональный сосудистый центр, двадцать три операционных, оснащенных по последнему слову техники, отделение реанимации. Здесь будут работать более трех тысяч специалистов, включая семьсот врачей по двадцати шести профилям. Будет установлено порядка тридцати единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие больницы запланировано на 2028 год.