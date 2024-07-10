Готовность МКД к зиме в Мытищах оценили на 46%

Ресурсоснабжающие организации из Мытищ, Королева, Пушкино и Сергиево-Посада обсудили подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону. В Мытищах жилой фонд готов на 46%.

Больше 25 организаций запускают многоквартирные дома к зиме в Мытищах. На территории городского округа расположены 1336 многоквартирных домов. Они готовы на 47%. Сотрудники ЖКХ проводят гидравлические испытания и плановые ремонты котельных. Уже проверили 186 километров сетей теплоснабжения.

С 20 мая по 23 августа периодически отключают горячее водоснабжение для профилактики. Графики размещены на сайтах ресурсоснабжающих организаций, электронных системах «АРМ Муниципалитет» и «ГИС ЖКХ».

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