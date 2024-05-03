Готовность медцентра в Ромашкове достигла 35% | 360°

03 мая 2024, 12:56
Готовность медцентра в Ромашкове достигла 35%
Консультационно-диагностический центр в поселке Ромашково готов на 35%. Строители завершили монолитные работы и приступили к кладке наружных стен, внутренних перегородок и кровли.
Медицинский центр входит в состав Одинцовской областной больницы. Здесь будут оказывать первичную врачебную помощь. Пациентов смогут принимать как специалисты широкого профиля, так и узкого. Также жителям поселка будет доступна клинико-диагностическая лаборатория.
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Работы на объекте завершат в 2025 году.
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