Готовность медцентра в Ромашкове достигла 35% | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:56 Готовность медцентра в Ромашкове достигла 35% Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Консультационно-диагностический центр в поселке Ромашково готов на 35%. Строители завершили монолитные работы и приступили к кладке наружных стен, внутренних перегородок и кровли.

Медицинский центр входит в состав Одинцовской областной больницы. Здесь будут оказывать первичную врачебную помощь. Пациентов смогут принимать как специалисты широкого профиля, так и узкого. Также жителям поселка будет доступна клинико-диагностическая лаборатория.

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Работы на объекте завершат в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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