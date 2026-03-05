Готовность лесопожарных станций Подмосковья проверят до начала сезона

В Московском регионе скоро начнется пожароопасный сезон — он официально стартует 20 марта. Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области проверяют готовность лесопожарных станций (ЛПС) к предстоящему периоду. Это важная часть подготовки, так как с повышением температуры и сухостью воздуха возрастает риск возникновения лесных пожаров.

Во время проверок оценивают, насколько сотрудники готовы действовать в различных условиях, а также состояние автомобильной и гусеничной техники, необходимой для оперативного реагирования на возгорания. Проверяются пожарные машины, мотопомпы и ручные инструменты. Кроме того, оценивают наличие и исправность систем связи, которые важны для координации действий пожарных команд.

Лесных пожарных заблаговременно прививают от клещевого энцефалита, чтобы защитить их от рисков, связанных с профессиональной деятельностью. Весной и летом увеличивается вероятность укусов клещей. Сотрудники получают необходимую экипировку и средства индивидуальной защиты, такие как защитные костюмы, каски и перчатки. Жизнь и здоровье работников обязательно страхуют, что обеспечивает дополнительную защиту в условиях повышенной опасности.

Итоги проверки всех 28 лесопожарных станций подведут 13 марта. Если будут выявлены недостатки или проблемы, соответствующие меры примут незамедлительно, чтобы обеспечить максимальную готовность к сезону. Эффективная работа лесопожарных служб важна для охраны лесов Подмосковья и предотвращения экологических катастроф.