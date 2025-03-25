Готовность лесничих к пожароопасному сезону проверили в Можайске

Можайский муниципальный округ, обладающий значительными лесными массивами и сельскохозяйственными угодьями, активно готовится к пожароопасному сезону. На заседании Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсуждались меры по минимизации рисков возгораний на территории округа.

Директор Бородинского филиала «Мособллес» Махач Ширинов рассказал о проводимой работе лесничих, направленной на предотвращение пожаров, а также продемонстрировал имеющуюся технику, предназначенную для тушения возгораний.

Параллельно к сезону повышенной пожарной опасности готовятся специалисты Можайского пожарно-спасательного гарнизона. Проведена проверка техники и ее укомплектованности средствами пожаротушения.

Особое внимание на заседании уделили проблеме стихийных выжиганий сухой травы на сельхозугодьях. Такие действия представляют серьезную угрозу не только для лесов, но и для жилых строений, особенно если огонь приближается к населенным пунктам.

В рамках мероприятия состоялся смотр техники, где были продемонстрированы силы и средства подразделений пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники лесной охраны представили служебный автотранспорт, оснащенный противопожарным оборудованием и инвентарем.

Работа по подготовке к пожароопасному сезону в Можайском округе продолжается, чтобы обеспечить максимальную защиту лесов, сельхозугодий и населенных пунктов от возможных возгораний.