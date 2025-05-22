Готовность лагеря «Мир в лесу» к летнему сезону проверили в Богородском округе

Председатель Общественной палаты Александр Щербаков вместе с общественниками проверил готовность детского оздоровительного лагеря «Мир в лесу» в Богородском округе к летнему сезону. В этом году каждая смена будет носить свое название: «Город будущего», «Спецпроект», «Весь мир — театр», «Большая игра».

Проверяющие осмотрели столовую на 260 человек, которую обслуживают четыре повара, медицинский кабинет, актовый зал, жилые помещения и комнаты, душ и бассейн, которые тщательно чистят между сменами.

В этом году в лагере провели косметический ремонт. Планируется десять отрядов, в каждом будут работать по три вожатых. Также комиссия обсудила действующие программы и планы на лето с генеральным директором лагеря.

Отметим, что общественный контроль — важный инструмент обеспечения безопасности и качества отдыха детей в Богородском округе. Такие проверки позволяют своевременно выявлять и устранять возможные недочеты, а также оценивать уровень подготовки учреждений к приему детей.