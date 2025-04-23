Готовность лагеря «Дубравушка» к летнему сезону проверили в Воскресенске

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева вместе с комиссией по проверке готовности детских учреждений провела предварительную инспекцию спортивно-оздоровительного лагеря «Дубравушка». Цель проверки — оценить безопасность и готовность лагеря к приему детей в летние каникулы.

Комиссия оценила лагерь по 15 ключевым критериям, включая наличие паспорта безопасности, работу контрольно-пропускного пункта, пожарную безопасность, охрану территории, систему видеонаблюдения, планы эвакуации, а также проведение дератизации, дезинфекции и акарицидной обработки. Также были проверены договоры на питание, пропускной режим, наличие тревожной кнопки и ограждения по периметру.

Окончательная приемка лагеря будет проведена в мае, чтобы убедиться, что все требования выполнены, и лагерь полностью готов к началу летнего сезона.

Лагерь «Дубравушка» планирует принять детей в возрасте от семи до 15 лет с 1 июня по 29 августа. За это время будет организовано четыре смены продолжительностью 21 день каждая. Ежесменно лагерь сможет принять до 270 детей, обеспечивая им комфортный и безопасный отдых.