Готовность Кузьминского лесопарка к летнему сезону проверили в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с заместителем главы Иваном Жарковым, представителями Общественной палаты и сотрудниками парка провел инспекцию Кузьминского лесопарка, чтобы оценить его подготовку к предстоящему лету. С начала марта на территории велись работы по уборке после зимнего сезона.

Были собраны мелкие отходы, проведена механизированная мойка, а также выполнены покраска и ремонт на детских и спортивных площадках. Лавочки и урны также привели в порядок, восстановив поврежденные элементы.

Для жителей и гостей города на лето запланирована насыщенная программа с разнообразными спортивными и развлекательными мероприятиями, которые подойдут для всех возрастов.

«К летнему периоду лесопарк уже готов. Завершающим штрихом станет общегородской субботник, который пройдет 26 апреля. Приглашаю всех желающих присоединиться», — отметил Михаил Соболев.