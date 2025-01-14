Готовность кровли в амбулатории поселка Радовицкий достигла 80%

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура

Глава Дмитровского управления администрации городского округа Шатура Виктор Макаров посетил поселок Радовицкий, чтобы проверить ремонт крыши местной амбулатории. Ее планируют сдать 20 января, сейчас объект готов на 80%.

Виктор Макаров осмотрел здание амбулатории в шатурском поселке Радовицкий и побеседовал с подрядчиками.

«Обговорили с рабочими сроки окончания работ, и они заверили, что кровлю сдадут 20 января. На данный момент выполнили уже 80% от общего объема работ», — рассказал он.

В поселке Радовицкий также возводят новую блочно-модульную котельную. Ее планируют сдать к сентябрю текущего года. Объект теплоснабжения улучшит качество жизни и комфорт жителей населенного пункта.

Отметим, что эти два проекта — часть стратеги по повышению уровня социально-значимой инфраструктуры в городском округе Шатура

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