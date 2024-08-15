Готовность котельных Лосино-Петровского к отопительному сезону достигла 85%

Более 30 котельных подготовили к отопительному сезону в Лосино-Петровском округе. Это 85% от общего количества объектов. Тепловые сети уже готовы полностью.

Свыше 100 километров теплосетей на территории филиала «ППКС» в Лосино-Петровском подготовили к отопительному сезону на 100%. Пять центральных тепловых пунктов тоже полностью готовы.

Всего в округе работает 40 котельных. 34 из них уже подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду.

В котельной в поселке Медное-Власово заменят оборудование и капитально отремонтируют два котла. Один котел уже обновили здесь в прошлом году.

«Также в планах нашего предприятия — переложить участок сети теплоснабжения длинной чуть более километра: от котельной до филиала „Медное-Власово“. А два участка сети водоснабжения, которые несут тепло многоквартирным домам в поселке Медное-Власово, мы сделаем своими силами еще до начала отопительного сезона», — прокомментировал заместитель генерального директора по эксплуатации «Коммунальных систем Московской области» Юрий Зубков.

Отметим, что специалисты начинают подготовку к отопительному сезону задолго до завершения предыдущего. Заранее покупают новое оборудование, готовят документы, выполняют часть работ.

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