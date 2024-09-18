Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Воскресенске

В ходе визита глава округа посетил котельные в городе Белоозерском и микрорайонах Лопатинский, Цемгигант и Москворецкий. Здесь активно ведутся работы по демонтажу старых и монтажу новых котлов, а также ожидаются поставки трубных и конвективных частей оборудования. Особое внимание было уделено проекту на Фетровой фабрике, где сейчас идет укладка тепловых сетей по улице Быковского.

«Для обеспечения надежного отопления и горячего водоснабжения жителей необходимо успешно завершить все этапы модернизации системы теплоснабжения», — отметил Алексей Малкин.

Он добавил, что эти вопросы находятся под контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства.

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