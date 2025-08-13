Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск идет плановая модернизация систем теплоснабжения. Представители «Газпром энергохолдинг» и «Газпром теплоэнерго МО» провели инспекцию котельных и тепловых сетей, чтобы убедиться в их подготовке к предстоящему отопительному периоду.

Во время выезда осмотрели блочно-модульную котельную ЦМИС, построенную в прошлом году по концессионному соглашению, а также котельную в Ржавках. В 2024 году в последней завершили капитальный ремонт двух котлов с заменой трубной части, а в текущем сезоне обновляют дымососы, вентиляторы и систему возврата конденсата.

На котельной в Поварово проходит замена ключевого оборудования и отдельных участков тепловых сетей. Параллельно возводится новая блочно-модульная котельная мощностью 25,8 Гкал/час.

«На территории нашего муниципалитета специалисты продолжают обновление и усовершенствование объектов ЖКХ. Отмечу, что современные и экономичные источники тепла, такие как новая БМК в Поварово, позволят повысить качество теплоснабжения потребителей», — отметил заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

За последние два года «Газпром теплоэнерго МО» построила и модернизировала 11 источников тепла, а также обновила около 18 километров тепловых сетей. В 2025 году работы продолжатся на трех источниках тепла и примерно пяти километрах тепловых сетей округа.