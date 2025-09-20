Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Раменском
Глава Раменского округа Эдуард Малышев побывал в самой крупной котельной «Холодово», где приступили к пробным топкам. Проверка готовности к осенне-зимнему периоду является одной из приоритетных задач властей.
Раменская теплосеть начала реализацию программы по снижению потребления электроэнергии, топлива, материалов и воды при производстве тепловой энергии, а также работает над уменьшением потерь при ее передаче потребителям. Будут проводиться мероприятия по оптимизации расходов на собственные нужды в процессе производства тепла.
Котельные Раменского округа оборудованы дизель-генераторными установками, что позволит быстро перезапустить объект в случае возникновения проблем на линии и избежать отключений отопления. В летний период были проведены работы по модернизации магистрального участка от ТК-10 до ТК-12, включая проектные работы.
«Обеспечение надежной подачи тепловой энергии и горячей воды является стратегической задачей для коммунального хозяйства. Стараемся учесть все возможные нюансы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период», — отметил Эдуард Малышев.
Котельная «Холодово» будет обеспечивать теплом 21 социально значимый объект и 184 многоквартирных дома с общим охватом населения порядка 40 тысяч абонентов.
Пробные топки прошли в 92 котельных согласно утвержденному графику. Все многоквартирные дома также готовы к предстоящему отопительному периоду.