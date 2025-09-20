Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Раменском

Глава Раменского округа Эдуард Малышев побывал в самой крупной котельной «Холодово», где приступили к пробным топкам. Проверка готовности к осенне-зимнему периоду является одной из приоритетных задач властей.

Раменская теплосеть начала реализацию программы по снижению потребления электроэнергии, топлива, материалов и воды при производстве тепловой энергии, а также работает над уменьшением потерь при ее передаче потребителям. Будут проводиться мероприятия по оптимизации расходов на собственные нужды в процессе производства тепла.

Котельные Раменского округа оборудованы дизель-генераторными установками, что позволит быстро перезапустить объект в случае возникновения проблем на линии и избежать отключений отопления. В летний период были проведены работы по модернизации магистрального участка от ТК-10 до ТК-12, включая проектные работы.