Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Пушкино

В округе продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону, одним из ключевых этапов которой является проверка готовности котельных, обеспечивающих теплом жилые дома и социальные объекты. Депутаты округа провели выездную инспекцию в Ивантеевке, где проверили готовность частных котельных к предстоящим холодам.

По результатам проверки, депутаты подтвердили исправность оборудования, готовность персонала к работе, а также наличие надежного энергоснабжения.

В рамках инспекционного выезда депутаты окружного Совета посетили частные котельные, расположенные на улице Толмачева и Фабричном проезде в Ивантеевке. В ходе проверки было установлено, что все необходимые регламентные работы завершены в полном объеме, оборудование прошло процедуру опрессовки, подтверждающую его работоспособность. Персонал котельных полностью готов к запуску отопления в соответствии с установленным графиком, а также заключены все необходимые договоры на поставку энергоресурсов.

Председатель Совета депутатов Артем Садула подчеркнул, что обеспечение бесперебойного отопления жилых домов и социальных объектов является приоритетом для администрации округа, и проверки частных котельных будут проводиться на регулярной основе, чтобы исключить любые возможные риски и обеспечить комфорт жителей в зимний период.