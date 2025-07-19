Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Подольске

В Подольске в рамках подготовки к зиме проложили 17 километров новых трубопроводов, проверили готовность более 500 многоквартирных домов и осмотрели 55 котельных. Модернизацию теплового хозяйства по госпрограмме выполнена больше чем на 70% от запланированного в текущем году.

Было проложено почти 17 километров новых трубопроводов, осталось около восьми километров.

Также специалисты приступили к благоустройству в Парковом, Шепчинках, Центральном и Межшоссейном микрорайонах после перекладки труб.

«Готовим к холодам жилищный фонд. На сегодня 480 паспортов готовности уже подписаны, 126 — на проверке, а 29 возвращены на доработку. Дал поручение усилить контроль, чтобы на следующей неделе все документы были загружены в систему. Продолжим еженедельно следить за динамикой, выполнением поручений и задач», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В МУП «Водоканал» работы идут по графику, готовность к зиме составляет 49%. Особый акцент сделали на промывке резервуаров чистой воды.