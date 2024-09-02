Готовность котельных к осенне-зимнему периоду в Серпухове достигла 86%

Глава Городского округа Серпухов Сергей Никитенко совместно с директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павлом Макаровым провели проверку готовности котельных к осенне-зимнему периоду. В ходе инспекции они ознакомились с работой механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Сейчас предприятие эксплуатирует 59 котельных, 22 центральных тепловых пунктов и 198 километров тепловых сетей, обслуживая как город, так и сельские населенные пункты округа. За шесть лет действия концессионного соглашения была реализована масштабная инвестиционная программа, направленная на строительство новых и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей.

В рамках программы выполнено более 30 мероприятий, что значительно повысило качество и надежность теплоснабжения для жителей разных частей округа.

Сергей Никитенко подчеркнул важность своевременной подготовки к зиме и отметил, что все усилия направлены на обеспечение комфортных условий для жителей Серпухова.

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