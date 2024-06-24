Готовность котельных к холодам проверили в 4 военных городках Подмосковья

Подготовка к следующему отопительному сезону продолжается в Подмосковье. На этот раз готовность котельных и теплосетей проверили в военных городках, расположенных в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истра.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы оценили ход работ по подготовке котельных, сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверили состояние жилого фонда, придомовых территорий, наличие нормативной документации и аварийно-ремонтных формирований.

По результатам проверок готовность военных городков оценили от одного до 40%. Составлены акты и выданы рекомендации коммунальщикам. Повторная проверка пройдет в августе.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача — за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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