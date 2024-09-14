Готовность котельных и теплотрасс проверили в Лосино-Петровском

Перед началом отопительного сезона в Лосино-Петровском проверили готовность котельных и теплотрасс. Комиссия также побывала в многоквартирных домах.

Контрольный обход домов продолжают глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав, его заместители и представители управляющих компаний. К ним присоединяются и активные жители.

«Спустились в подвал жилого дома № 1 по Октябрьскому проезду, оценили проведенные работы по следующим критериям: теплоизоляция, локальный ремонт внутренних инженерных систем и опрессовка тепловой сети. Состояние труб соответствует требованиям, утечек и аварийных ситуаций нет», — прокомментировал Сергей Джеглав.

Большинство жилых домов округа уже готовы к сезону. Они получили паспорта готовности. Об этом сообщил замглавы Лосино-Петровского Иван Бурнакин.

Капитальный ремонт проблемных участков теплотрасс идет по графику. Так, в деревне Корпуса основные работы уже выполнили, сейчас участки сетей подключают к жилым домам.

Подобные работы идут еще на семи участках в Лосино-Петровском, поселке Свердловский и деревне Мизиново.

Отметим, что работы ведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Закончить их должны до старта отопительного сезона.

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