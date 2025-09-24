Готовность котельной «Выстрел» к отопительному сезону проверили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На объектах теплоснабжения в городском округе Солнечногорск проводят тестовые запуски отопительной системы. Испытания в котельной «Выстрел» подтвердили готовность объекта к работе в осенне-зимний период.

По словам главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, объект полностью обновили.

«С 1 октября постепенно запустим подачу тепла в жилые дома», — добавил руководитель муниципалитета.

В котельной провели капитальную реконструкцию: там заменили котлы, насосную группу, дымоходы, шкафы автоматики, установили станцию химводоподготовки, отремонтировали кровлю и помещения, а также заменили окна. Помимо этого, в микрорайоне проложили более 22 километров теплосетей.

Котельная обслуживает 47 многоквартирных домов и социальные объекты — медицинское учреждение, гимназию, детский сад и дом культуры. Модернизация системы теплоснабжения улучшила качество услуг для порядка 8700 жителей.

Отметим, что отопительный сезон в Солнечногорске начался 22 сентября с поэтапного включения отопления в социальных объектах.