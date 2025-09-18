Готовность котельной «Стеклозаводская» после ремонта проверили в Солнечногорске

В микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске завершили проверку котельной «Стеклозаводская», модернизированной по госпрограмме при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во время пробной топки и гидравлических испытаний теплосетей специалисты подтвердили ее готовность к отопительному сезону.

В рамках реконструкции обновили 90% оборудования: смонтировали котел мощностью 13 киловатт, заменили насосное и теплообменное оборудование, установили новую станцию химводоподготовки, дымоход и задвижки. Второй котел прошел техническое обслуживание, а в ближайших планах — ремонт фасада и кровли здания.

«Работы выполняем при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Новый котел успешно прошел пробную топку, а опрессовка показала, что трубы уверенно держат заданное давление. Котельная готова встретить предстоящий отопительный сезон согласно утвержденному графику», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проведенная реконструкция повысила надежность и эффективность работы котельной. В 2025 году модернизация продолжается сразу на нескольких объектах округа: по улице Стеклозаводской, в поселке Голубое и микрорайоне Миронцево. Также новую блочно-модульную котельную строят в поселке Менделеево. До конца года совместно с «Газпром теплоэнерго МО» планируют завершить возведение БМК в Солнечногорске на Рабочей улице, а также в деревне Хметьево и в поселке Поварово.