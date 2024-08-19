Готовность котельной «Оранжерейная» к зиме проверили в Ивантеевке

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами посетили котельную «Оранжерейная». В преддверии отопительного сезона там провели промывку сетей и котлов.

Котельная «Оранжерейная» находится в ведении АО «Ивантеевская теплосеть» и обслуживает 22 жилых дома и четыре социальных объекта. Чтобы подготовить котельную к отопительному сезону, специалисты провели промывку, заменили запорную арматуру, отремонтировали газовое оборудование

Сегодня на Центральном проезде в Ивантеевке меняют участок теплотрассы протяженностью 960 метров. Эти работы также повысят надежность отопления предстоящей зимой.

«Прекрасно, что службы так тщательно готовятся к отопительному сезону. Конечно, любые работы немного портят красоты города, но это временное явление. Главное, что в наших домах будет тепло», — отметила жительница Ивантеевки Раиса Буйская.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».