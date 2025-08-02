Готовность котельной на Красной Поляне к отопительному сезону проверили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила готовность к отопительному сезону котельной на Красной Поляне. Этот объект питает теплом 47 многоквартирных домов и 12 социальных объектов.

Профилактический ремонт длился 100 дней. Рабочие провели опрессовку 12 километров сетей, заменили запорную арматуру и прочистили грязевики, обслужили оборудование КИПиа, химводоподготовки, бака аккумулятора и насосов, отремонтировали четыре тепловых камеры.

«В рамках выполнения концессионного соглашения будут проведены работы по установке трех новых котлов суммарной мощностью 60 гк\кал», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Монтаж оборудования пройдет ночью.

Анна Кротова также подчеркнула, что подготовку к новому отопительному сезону начали сразу после окончания предыдущего.