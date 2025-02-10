Готовность корпуса психиатрической больницы № 2 в Чехове достигла 31%

Продолжается строительство детской поликлиники и нового лечебного корпуса для Московской областной психиатрической больницы № 2 продолжается в Чехове. Рабочие закончили монолитные работы по возведению здания детской поликлиники, расположенного на улице Мира.

Сейчас в учреждении ведутся кровельные работы, устройство внутренних стен, кладка наружных и внутренних стен, монтаж инженерных сетей, теплотрассы и оконных систем.

Поликлиника площадью более 8,6 тысячи квадратных метров будет рассчитана на прием 500 человек за смену. В ней расположится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, отделения неотложной помощи, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации и не только. Также рядом с объектом сделают парковку, детскую игровую площадку и места для отдыха.

Готовность лечебного корпуса на 420 коек в Государственном учреждении здравоохранения «Московская областная психиатрическая больница № 2 имени Яковенко составляет 31%. На строительном объекте задействованы: 28 специалистов и четыре машины техники. Выполняются работы по устройству монолитных конструкций здания.