Готовность концертной площадки в парке Толстого в Химках достигла 80%

В парке Толстого в Химках завершаются работы по созданию современной многофункциональной сцены. Новая площадка позволит возобновить проведение массовых событий: театральных постановок, концертов, мастер-классов и выступлений известных артистов.

Специалисты уже выполнили 80% работ: уложили новую плитку, демонтировали старую кровлю и приступили к монтажу прозрачного покрытия крыши. Новая конструкция будет пропускать естественный свет, создавая уникальную атмосферу для мероприятий.

«В задней части сцены будут также установлены две дополнительные комнаты: гримерная для выступающих артистов и техническая комната — там будет установлено оборудование для размещения света, звука и музыки», — рассказал первый заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Денис Харитонов.

Особое внимание уделят комфорту зрителей. Территорию вокруг сцены оборудуют удобными лавками и стульями, создав условия для продолжительных просмотров мероприятий.