Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Реутове

В Реутове три парка: Центральный, за ДК «Мир» и «Фабричный пруд». Любимые комфортные места отдыха горожан должны оставаться таковыми всю зиму.

«Мы посмотрели совместно с коллегами, оценили высокую подготовку. Мы видим, что техника готова, люди готовы. Будем ожидать прихода настоящей зимы», — отметила Мария Леденева.

Для уборки города от снега и наледи будут задействованы 37 сотрудников и более 10 единиц уборочной техники. Содержание парков зимой — важная составляющая заботы о комфорте жителей. Регулярная расчистка аллей, тропинок и игровых зон позволит реутовчанам наслаждаться прогулками даже в холодное время года.