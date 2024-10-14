Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Красногорске

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совместно с первым заместителем главы городского округа Красногорск Натальей Тимошиной провели инспекцию контейнерных площадок и работы «Красногорской городской службы» в поселке Архангельское. В ходе проверки были обсуждены актуальные проблемы, связанные с вывозом отходов.

Наталья Тимошина протестировала новое приложение «Добродел», которое позволяет жителям фиксировать нарушения. С помощью мобильного телефона достаточно сделать фотографию неправильно припаркованного автомобиля и отправить данные через приложение, заполнив соответствующую форму.

«Красногорская городская служба» обслуживает 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 многоквартирных домов. В ходе инспекции Кирилл Григорьев и Наталья Тимошина осмотрели укомплектованность штата и техники, а также зоны обслуживания и ремонта, включая общежитие для вахтовиков.

Директор МБУ «КГС» Денис Ащеулов сообщил, что в распоряжении предприятия находится 124 машин уборочной техники.

Кирилл Григорьев отметил высокое качество новой техники и выразил надежду на ее эффективную работу. Он также подчеркнул, что с таким количеством техники качество уборки в зимний период значительно улучшится.

В завершение проверки было заявлено о намерении муниципалитета устранить все выявленные недочеты и обеспечить информирование жителей по вопросам парковки. Кроме того, планируется провести обучение для сотрудников коммунальных служб, чтобы повысить качество предоставляемых услуг.

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