Готовность коммунальных служб к непогоде проверили в Котельниках

В Подмосковье ожидаются сильные осадки. Местные власти собрали внеплановое совещание, чтобы убедиться в готовности коммунальных служб.

На совещании, которое провел глава городского округа Котельники Михаил Соболев, обсудили взаимодействие управляющих компаний и муниципальных учреждений. Основной темой стала подготовка к предстоящему снегопаду.

«Мы учитываем опыт прошлого циклона и заранее усиливаем ресурсы. На уборку выведут 17 единиц техники от „Спецтранса“ и еще 9 от управляющих компаний», — заявил Соболев.

В городе работают 40 муниципальных и 6 региональных автодорог. Также коммунальщики должны будут обслужить 19 автобусных остановок и территории около 204 многоквартирных домов.

В первую очередь планируют расчистить остановки, подъезды к домам и объектам социального назначения, а также контейнерные площадки. Управляющим компаниям поручили организовать уборку снега на придомовых территориях. Все городские службы уже переведены в режим повышенной готовности.