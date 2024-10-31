Готовность коммунальной техники к зиме проверили в парках Дмитрова

К зиме начали готовиться в парках Дмитрова. Накануне там проверили готовность к холодам и уборке снега коммунальной техники.

Смотр техники прошел в парках округа — «Березовой роще», Сосновом бору, «Подлипичье» и других. Специалисты ответственных организаций отметили, что техника готова к сезону.

«Это и трактор, и механические снегоочистители, мотоблоки с прицепами. Закуплены и снегоуборочные лопаты и ледоколы. Центральную аллею парка мы будем очищать от снега механизировано, а вот тротуары, ступеньки — вручную, так как технике туда не проехать», — прокомментировал первый заместитель директора «Центра благоустройства Костинское» Сергей Самохин.

Обрабатывать от гололедицы парки будут гранитной крошкой. Убирать территории от снега планируют как при помощи техники, так и вручную. Для этого закупили весь необходимый инвентарь.

Проверку провели представители «Московской областной дирекции по развитию парков». Замечаний специалисты не выявили.

«Зимой в наших парках будет продолжаться культурно-досуговая деятельность. Разнообразные программы для детей, молодежи и пожилых людей позволят интересно проводить время в парках на свежем воздухе даже зимой. А чтобы парки были доступны и уютны в холодное время года, у нас есть вся необходимая техника, готовая к зимнему сезону», — сказала временно исполняющая обязанности главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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