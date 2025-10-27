Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Лосино-Петровском

Дирекция парков в Лосино-Петровском провела необходимые работы по подготовке техники к зиме. Для сотрудников предусмотрели инвентарь, необходимый для содержания территорий в чистоте и порядке.

Директор «МосОблПарка» Ксения Васильева и представители Министерства благоустройства Московской области проверили готовность техники к зиме и подтвердили, что в организации есть все необходимое для содержания территорий зимой. Тракторы, снегоуборщики, мини-погрузчики и воздуходувки исправны, имеются лопаты, скребки, ледорубы и ломы. Закупили достаточное количество противогололедных материалов для обработки дорожек и пешеходных зон.

«Созданы все условия, чтобы зимние прогулки жителей округа были приятными, безопасными и комфортными. Ждем всех в наших парках в любое время года», — сказал Сергей Джеглав, глава городского округа Лосино-Петровский.