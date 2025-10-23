Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова проверила готовность коммунальной техники к зиме. Подрядчик представил ей парк, который будет обслуживать три общественных пространства: Центральный, «Река времени» и Лесопарк.

Зимой будут работать два трактора МТЗ, семь роторных снегоуборщиков, восемь воздуходувок, 15 скребков и 35 лопат ручной работы. На обслуживание территорий направят 25 человек.

«Зимой наши парки привлекают множество жителей. Главное — сделать их пребывание здесь максимально безопасным и комфортным», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Ранее в Лобне прошел смотр коммунальной техники. В 2025 году в парк закупили два трактора, экскаватор-погрузчик, минипогрузчик и четыре «Газели».