Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Истре

В Истринском округе зимнее содержание дворовых территорий осуществляют МБУ «ДОДХИБ» и пять подрядных организаций. Дополнительно коммунальные службы и подрядные организации провели тренировку зимней уборки и определили места складирования снега.

По результатам проверки, техника исправна на 100% и готова к снежной зиме. Для работы в предстоящий осенне-зимний период коммунальной службой МБУ «ДОДХИБ» будет задействовано около 60 единиц различной специальной техники, столько же единиц малой механизации, 970 штук уборочного инвентаря и более 250 рабочих.

Также готов запас и противогололедных материалов. Кроме того, в округе заключили контракты на техобслуживание техники, ее ремонт и поставку необходимых запчастей.

Помимо прочего, уже составили план работ по содержанию дворовых территорий и общественных пространств.