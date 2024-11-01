Готовность коммунальной техники к уборке парков зимой проверили в Коломне

Шесть крупных парков Коломны подготовили к зиме. Накануне там прошел смотр уборочной техники.

Проверить готовность к зимнему сезону коммунальной техники приехали представители министерства культуры и туризма Московской области. Они оценили наличие спецтехники и инвентаря, готовность сотрудников к работе зимой, а также состояние территорий парков Коломны.

«В зимний сезон ожидается большой поток посетителей. Мы готовим для них насыщенную событийную программу», — отметила советник министра культуры и туризма Алена Лисовская.

Также специалисты уже готовят площадки для временного складирования снега. Его должны будут вывозить с общественных пространств не реже чем раз в пять дней.

«За содержание общественных территорий в Коломне и Озерах отвечает наше муниципальное учреждение „Спецавтохозяйство“. В его автопарке имеется достаточное количество машин и роторных снегоуборщиков. Также имеются погрузчики и самосвалы, предназначенные для вывоза снега», — прокомментировал начальник управления по благоустройству городского округа Коломна Николай Пшенников.

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