Готовность коммунальной техники к лету проверили в Коломне

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжают проверку состояния коммунальной техники перед летним сезоном. Мониторинг провели в Коломне.

Отраслевые специалисты и инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках рабочего визита осмотрели машины оценили их готовность к новому сезону.

«Каждое МБУ региона имеет свою специфику работы, которая зависит от конкретного муниципалитета, его потребностей и запросов жителей. Мы лично уже посетили некоторые базы городских округов, оценили состояние техники, ремонтных зон, проанализировали деятельность руководителей и штатную численность», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Летом особое внимание уделяют смету и промывке территорий, а также расчистке водостоков.