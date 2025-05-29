Готовность коммунальной техники к лету проверили в 3 округах Подмосковья

В Московской области продолжают проверять коммунальную технику к лету. Машины будут использовать для ухода за общественными территориями. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Представители ведомства и инспекторы жилищного надзора выезжают в разные городские округа, чтобы лично оценить состояние машин, оборудования и ремонтных баз. На этот раз проверки прошли в Лыткарине, Кашире и Котельниках. Там осмотрели коммунальную технику, проверили, как оформлены документы и путевые листы, а также оценили условия труда сотрудников.

По итогам инспекций учреждениям дали рекомендации, как улучшить организацию работы и повысить эффективность.