Готовность коммунальной техники к лету проверили в 3 округах Подмосковья

В Московской области продолжают проверять коммунальную технику к лету. Машины будут использовать для ухода за общественными территориями. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Представители ведомства и инспекторы жилищного надзора выезжают в разные городские округа, чтобы лично оценить состояние машин, оборудования и ремонтных баз. На этот раз проверки прошли в Лыткарине, Кашире и Котельниках. Там осмотрели коммунальную технику, проверили, как оформлены документы и путевые листы, а также оценили условия труда сотрудников.
По итогам инспекций учреждениям дали рекомендации, как улучшить организацию работы и повысить эффективность.
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