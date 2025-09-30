Готовность коммунальной инфраструктуры к зиме проверили в 2 округах Подмосковья

В Московской области продолжаются проверки готовности коммунальной инфраструктуры к зиме. С этими целями вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев посетили Орехово-Зуево и Павловский Посад.

В Орехово-Зуеве они осмотрели насосную станцию и водозаборный узел в деревне Поточино. В Павлово-Посадском округе посетили котельную «Городок», где по госпрограмме заменили два котла, установили новое насосное оборудование и внедрили современную систему очистки воды.

«Контрольный срок по выполнению всех мероприятий по подготовке объектов к зиме стоял 15 сентября. Сейчас в ходе выездов в муниципалитеты проверяем ключевые показатели — исправность насосов, оснащение аварийных бригад материалами, готовность техники и телеметрию, чтобы в случае возникновения любой непредвиденной ситуации службы могли оперативно получить информацию и также оперативно среагировать», — подчеркнул Мурашов.

Также в Павловском Посаде проверили межрайонные очистные сооружения, которые начали реконструировать в этом году и которые ежедневно принимают стоки более чем от 200 тысяч абонентов.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тысячи объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей», — добавил Григорьев.

Кроме того, во время визита осмотрели базу коммунальной техники Мособлводоканала и аварийно-восстановительной службы Московской области, уделив особое внимание оснащению спецавтомобилей.