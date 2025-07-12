Готовность коммунальной инфраструктуры к осени проверили в Воскресенске

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев приехал в Воскресенск, чтобы проверить, как округ готовится к осени и зиме. Он провел совещание с представителями Минчистоты, прокуратуры и Ассоциации председателей советов МКД.

«С коллегами разобрали комплекс вопросов, касающихся подготовки к зиме. Отдельное внимание уделили ходу капитального ремонта в многоквартирных домах. В Воскресенске реализуется большая программа. Работы идут непросто. Мы взяли округ на контроль и подобные совещания будем проводить еженедельно», — отметил Григорьев.

На встрече обсудили, насколько дома готовы к холодам, есть ли у аварийных служб все необходимое, и как идет капремонт. Также проверили шесть многоквартирных домов — смотрели, установлены ли там системы управления отоплением.

«У нас в округе проходит большая модернизация по программе фонда капитального ремонта с установкой индивидуальных тепловых пунктов. Конечно, вопросов в этой части много. Информация все же должна исходить от компетентных людей, поэтому такие встречи нужны», — подчеркнула руководитель Воскресенского отделения Ассоциации Председателей Советов многоквартирных домов Московской области Галина Головкина.

По просьбам жителей министр заехал на водозабор в Лопатинском. Там изучили, как работает оборудование, и взяли пробы воды, чтобы решить вопрос с ее доочисткой.