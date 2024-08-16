Готовность Коломны к отопительному сезону составила 78%

Департамент городского хозяйства Коломны готовит дома к осенне-зимнему сезону. Полностью прошли проверку уже 760 домов из 974.

Готовность к предстоящему отопительному сезону в Коломне сейчас составляет 78%. Департамент городского хозяйства ведет работы в графике с небольшим опережением.

«В каждом многоквартирном доме подготовка к зиме включает разные параметры. Все зависит от архитектурных особенностей дома, года его постройки, от имеющихся инженерных коммуникаций и степени их износа», — сказали в департаменте городского хозяйства.

Отельное внимание при подготовке домов рабочие уделяют сохранению тепла: проверяют двери подъездов, чтобы были установлены доводчики, пружины и уплотнители. Сотрудники департамента осматривают оконные блоки. Также проверяют подвалы, трубы там должны быть покрашены и без ржавчины, а запорная арматура исправна.

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