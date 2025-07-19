Готовность капремонта дома № 22 в первом микрорайоне Озер составила 70%

Пятиэтажный дом № 22 в первом микрорайоне Озер городского округа Коломна вошел в региональную программу капитального ремонта. Специалисты приступили к работам в конце апреля, а сегодня готовность объекта достигла 70%.

Подрядчик обещает, что завершит капитальный ремонт в течение трех недель.

«При монтаже пирога фасада производим изоляцию минватой. Фасад становится более теплым и эстетически красивым за счет устройства керамогранитной плитки», — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Александр Громов.

Жильцы дома уже ощутили изменения. Семьи, проживающие в угловых квартирах отмечают, что стало суше и в межпанельные швы больше не дует.

«Квартиру мою утеплили и я уже вижу результат: в дождливую погоду у меня не течет угол дома, в жару прохладно. Я очень довольна», — поделилась старшая по дому № 22 Екатерина Гаврилова.