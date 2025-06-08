Готовность капитального ремонта здания гимназии № 23 в Химках составила 50%

Сейчас специалисты устанавливают подоконники, обустраивают оконные откосы, утепляют фасад здания и обновляют крышу. Помимо этого, рабочие прокладывают системы водо- и теплоснабжения.

«Корпус гимназии рассчитан на 165 детей. Планируем завершить капитальный ремонт к новому учебному году!» — рассказала Елена Землякова.

Для школьников создали комфортные условия для развития и обучения, начиная от гардероба, где ребята будут оставлять верхнюю одежду и обувь, и заканчивая местами отдыха, где дети смогут пообщаться в перерывах между уроками.