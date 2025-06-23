Готовность капитального ремонта школы искусств в Дубне достигла 50%

В здании детской школы искусств в Дубне выполнено 50% работ в рамках капитального ремонта. Особое внимание в ходе обновления уделяют созданию системе отопления.

Чтобы исключить теплопотери, рабочие установят четырехкамерные стеклопакеты и новые радиаторы отопления, утеплят фасад. Детям будет заниматься намного комфортнее.

Глава городского округа Дубна держит на контроле работы в здании на улице Флерова, 4. Он отметил, что результат виден благодаря качественно проведенной подготовке.

«Зиму мы потратили на то, чтобы провести большие подготовительные работы. Понимали, что работаем в стесненных условиях, что могут появиться проблемы с вывозом строительных материалов, с подготовкой фасадов. В итоге подрядчик идет с опережением графика», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В здании заменили все инженерные сети и освещение. В течение месяца подрядчик должен закончить работы с кровлей и фасадом. На третьем этаже уже готовы стены под покраску, а на первом этаже заливают полы.

Детскую школу искусств капитально отремонтируют в конце 2025 года. Здание сохранит классический внешний облик, но внутри будет оснащено в соответствии с современными требованиями.