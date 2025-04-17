Готовность капитального ремонта лицея в Истре достигла 45%

Работы выполнили на 45%: в здании осталось поменять все инженерные системы, окна, двери, обновить учебные классы, пищеблок, спортивный зал, кровлю и фасад. Капитальный ремонт учебного заведения завершат к началу учебного года.

На данный момент завершены демонтажные работы, а общестроительные выполнены на 79%. Готовность кровли — 60%, а также близится завершение предчистовой отделки. Параллельно идут работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, вентиляции и электрики. На объекте трудятся более 70 специалистов.

Лицей в Истре построили в 1984 году. За это время здание успело износиться. Кроме этого, школа была одной из самых многочисленных по количеству учеников в округе: она вмещала в себя более тысячи человек.

Также в лицее обновят мебель и установят современное мультимедийное оборудование для комфортного обучения.

Пока идет ремонт, школьники учатся в школе № 2 в микрорайоне «Восточный».