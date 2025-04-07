Готовность капитального ремонта Истринского лицея составила 45%

Работы по капитальному ремонту лицея в Истре, которые начались еще в прошлом году, выполнили почти наполовину: 45% от общего объема. Подрядчик обещает завершить обновление образовательного учреждения к сентябрю 2025 года, для такого большого здания это рекордно короткий срок.

Лицей построили еще в 1984 году и впервые за 40 лет его ремонтируют. Это один из самых крупных образовательных объектов в округе: в учреждении обучаются около 1300 детей.

На строительной площадке трудятся 72 человека, три инженерно-технических специалиста и одна единица спецтехники. Демонтажные работы уже завершили. Сейчас вывозят строительный мусор, устанавливают и штукатурят перегородки в подвальных помещениях, прокладывают трассы отопления, систем вентиляции и электроснабжения, выполняют монтаж окон и укладывают стяжки пола.

На крыше завершили укладку первого слоя, оштукатурили парапеты, смонтировали кровельный порог. Работы по гидроизоляции уже выполнили на 60%, сейчас заканчивают финальный слой. Также начали монтировать фасадную подсистему.