Готовность капитального ремонта исторического дома в Балашихе достигла 75%

В Балашихе продолжается комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома № 4 по улице Крупешина, который возвели еще в 19 веке. Строители выполнили 75% от запланированных работ, общая площадь которых составляет более двух тысяч квадратных метров.

Ранее в доме обновили окна в местах общего пользования, реконструировали скатную крышу, поменяли систему центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, отремонтировали фундамент, включая отмостку. Сейчас на объекте укрепляют несущие конструкции, обновляют входные группы и подъездные козырьки.

За соблюдением норм и правил при проведении капитального ремонта ежедневно следят эксперты строительного контроля Государственного бюджетного учреждения Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта».

Отметим, что в 2025 году в Балашихе планируют провести капитальный ремонт порядка 380 домов. Там обновят фасады, крыши, модернизируют системы газоснабжения, а также поменяют лифтовое оборудование. На сайте Фонда капитального ремонта Московской области жители могут проверить, включен ли их дом в программу и узнать сроки проведения работ.